Stort politiopbud i Mørkøv var på grund af frygt for, at fange, der var flygtet, var bevæbnet.

Politiet har mandag anholdt en fange, der har været på flugt fra døgninstitutionen Stevnsfortet siden december.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Mikael Rahn til B.T.

- Vi har været til stede med et større politiopbud, end man normalt ser, og taget vores forholdsregler, siger han.

Anholdelsen skete på en adresse i Mørkøv.

Grunden til det store politiopbud var, at politiet havde en formodning om, at fangen ville være bevæbnet. Det var han dog ikke.

Fangen blev modtaget på politistationen klokken 21. Myndighederne har siden ransaget adressen i Mørkøv, men har ikke fundet noget. Det oplyser Rahn til Ritzau.

Han oplyser tilmed, at fangen afsoner en dom for vold.

Stevnsfortet er en af den sikre institution Kofoedsmindes to afdelinger.

Kofoedsminde har en række afdelinger på flere lokaliteter. Institutionen huser voksne kriminelle med forskellige psykiske handicap. Typisk vil der være tale om personer, der er anbragt efter en dom.

I modsætning til en fangeflugt fra et fængsel eller et arresthus, er det i sig selv ikke nogen overtrædelse af straffeloven at flygte fra en institution, hvor man er anbragt ved dom.

Domsanbringelse på institution sker typisk af personer, der er omfattet af straffelovens bestemmelser om personer med mentalt retardering og lignende psykiske handicap.

Disse personer kan nemlig ikke ifalde strafansvar, men i stedet dømmes til en foranstaltning i form af for eksempel anbringelse, hvis de findes skyldige.

Efter to fangeflugter fra Kofoedsminde sidste sommer hyrede institutionen en ekstern konsulent for at gennemgå sikkerheden.

Stevnsfortet er en sikret døgninstitution for unge i alderen 12 til 18 år med ti pladser. Institutionen modtager cirka 70 unge om året, som i gennemsnit er på stedet i 2-3 måneder.

/ritzau/