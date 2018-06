53-årige Jimmie Krogsgaard Nielsen er natten til tirsdag blevet anholdt i Aarhus, oplyser politiet.

Aarhus. Østjyllands Politi har natten til tirsdag anholdt den mand, som tidligere på aftenen blev efterlyst og omtalt som værende "farlig".

Det skriver politiet på Twitter.

- Den efterlyste 53-årige Jimmie Krogsgaard Nielsen er netop anholdt uden dramatik i Aarhus og tilbageført til institutionen, oplyser politiet.

Omkring klokken otte mandag aften stak Jimmie Krogsgaard Nielsen af fra et psykiatrisk hospital i Aarhus-forstaden Risskov.

- Han vurderes som psykotisk og farlig for både sig selv og sine omgivelser. Vi opfordrer derfor til ikke at tage kontakt til ham, men i stedet kontakte os, sagde politiets vagtchef Per Bennekov efterfølgende

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle det være lykkedes manden at stikke af, selv om han havde en vagt fra hospitalet til at holde øje med sig.

Politiet bad derefter offentligheden om hjælp til at finde manden.

/ritzau/