Ved en større aktion er 17 adresser ransaget på Sjælland. Ingen af de 49 anholdte skal i grundlovsforhør.

Politiets specialenhed Særlig Efterforskning Øst (SEØ) har tirsdag anholdt 49 personer i en omfattende sag om moms- og skattesvig.

Det bekræfter politiinspektør Flemming Madsen over for B.T.

I en større aktion har SEØ i samarbejde med Nordsjællands Politi, Midt- og Vestsjællands Politi samt udlændingesektionen i Københavns Politi ransaget 17 adresser rundt omkring på Sjælland.

Politiet kan endnu ikke sige, hvor stort et beløb svindlen skulle dreje sig om.

»Det er firmaer i byggebranchen, som laver forskellige byggeprojekter forskellige steder, og som både renoverer, bygger nyt osv.,« siger Flemming Madsen og uddyber:

»Det kan være organiseret sort arbejde, men det tør jeg ikke lægge mig fast på. Vi håber med det ret store materiale, vi har beslagtlagt i dag, at vi kan komme det nærmere og definere det – også rent beløbsmæssigt.«

Han forklarer, at fire af de anholdte er 'fokuspersoner', som relaterer sig til alle de firmaer, aktionen har været rettet imod. Resten har været ansatte i den ene eller anden forstand.

»Nu skal der ske en afhøring af de mange mennesker. Størstedelen af de anholdte er jo for at finde ud af, hvad de laver, og hvad deres nationalitet er. Og så er det for at sikre os, at de ikke er blevet udnyttet som arbejdskraft,« siger Flemming Madsen.

»Vi skal undersøge, om der er udnyttelse eller tvang af de her mennesker. Det er blandt andet de ting, vi skal have undersøgt.«

Han forklarer, at efterforskningen af sagen har stået på i nogle måneder.

Han er dog tilbageholdende med sætte beløb på omfanget af svindlen.

»Det vil jeg ikke sige noget om lige nu. Men med det materiale, vi nu er i besiddelse af, kan vi gøre det nærmere op.«