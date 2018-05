17 personer er begæret udvist i to år, efter at politiet tirsdag morgen ryddede to lejre i Ørstedsparken.

København. Tirsdag morgen rykkede Københavns Politi ind i Ørstedsparken og ryddede to "utryghedsskabende lejre".

I alt 18 personer blev anholdt, og 17 af dem er begæret udvist med indrejseforbud i to år.

- Vi havde fået nogle anmeldelser om lejrene, og dem reagerede vi på, fortæller vicepolitiinspektør Jakob Søndergaard fra udlændingekontrolsektionen i Københavns Politi.

16 af de anholdte er albanere, én er amerikaner, og én er finne. Som den eneste er den finske statsborger ikke begæret udvist.

- Desuden har de alle fået en bøde efter ordensbekendtgørelsen, siger Jakob Søndergaard.

Det er ifølge politiet formentlig gadefesten Distortion, der i de kommende dage løber af stablen i København, som har fået personerne til at komme til Danmark.

/ritzau/