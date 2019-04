Politiet fandt flere knive og slagvåben, da man standsede tre biler med 17 mænd i Frederikssund.

Nordsjællands Politi har fredag aften anholdt 17 mænd, der var besiddelse af knive og slagvåben.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Mændene, der er mellem 19 og 33 år, kom kørende i tre biler, da de blev standset af politiet ved Haldor Topsøe Park i Frederikssund.

Ved en ransagning af bilerne fandt politiet flere knive og slagvåben, og klokken 18.45 blev mændene anholdt.

- De 17 mænd skønnes at være tilknyttet en kriminel gruppering, men Nordsjællands Politi ønsker ikke at oplyse hvilken, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Fredag aften er politiet i færd med at afhøre de anholdte. Selv om mændene menes at tilhøre en kriminel gruppering, vil politiet hverken be- eller afkræfte, om der er tale om en banderelateret hændelse.

Det er endnu ikke afgjort, om nogen af de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om fængsling.

Nordsjællands Politi vil fredag aften ikke oplyse yderligere om sagen.

/ritzau/