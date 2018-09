Natten til onsdag har Københavns Politi anholdt 11 personer, der sættes i forbindelse med bandemiljøet.

København. Efter adskillige skyderier i hovedstadsområdet den seneste tid har Københavns Politi natten til onsdag anholdt 11 personer.

De anholdte sættes i forbindelse med den verserende bandekonflikt, og de vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere onsdag.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Så sent som tirsdag aften var der en skudepisode i Københavns Nordvestkvarter, hvor en 27-årig mand blev ramt af skud, da han sad som passager i en bil.

Mandens tilstand beskrives som "ikke kritisk". Skyderiet fandt sted på Skaffervej klokken 22.35, og politiet var herefter massivt til stede i området.

Københavns Politi mener ikke, at offeret er registreret bandemedlem, men det vurderes, at han tidligere har været en del af en bandegruppering.

Også søndag gennemførte politiet en lang række anholdelser rettet mod bandemiljøet.

Her blev syv personer anholdt, mistænkt for at tage del i et voldeligt overfald i en frisørsalon på Nørrebro i København søndag 16. september.

For nylig oplyste politiet, at den seneste tids overfald og skyderier i hovedstadsområdet skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om banden Brothas, der udspringer fra bebyggelsen Mjølnerparken på Ydre Nørrebro.

Ved grundlovsforhøret med de 11 anholdte onsdag vil anklageren begære lukkede døre.

Hvis dørene lukkes, får offentligheden ikke mulighed for at høre de sigtedes forklaringer eller for at få indblik i politiets efterforskning.

På baggrund den seneste tids skudepisoder i bandemiljøet oprettede politiet onsdag 19. september en visitationszone på Nørrebro og i Københavns Nordvestkvarter.

Siden er der desuden oprettet visitationszoner i Hundige og Ishøj syd for København.

Dermed kan politiet frit visitere personer, biler og andre ejendele inden for de pågældende områder uden at have en konkret mistanke.

/ritzau/