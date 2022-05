Det er ikke hver dag, at politiet har en person bag tremmer, som de ikke aner, hvem er.

Det er dog tilfældet lige nu i arresten i Odense.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen, til B.T.

Kønnet på personen er en mand, men mere ved politiet ikke.

»Vi arbejder stadig på ham efterforskningsmæssigt for at finde ud af, hvem han er,« siger vagtchefen tirsdag morgen.

Manden blev anholdt mandag aften omkring klokken otte efter et tyveri i Magasin i gågaden i Odense. Her fandt politiet også tyvkoster på manden fra andre butikker i byen.

»Men han har ikke villet sige noget,« siger vagtchefen.

Ifølge Fyens.dk, så har Fyns Politi dog tidligere fortalt, at de mistænker, at manden er udlænding.

Så længe han ikke siger noget, har politiet mulighed for at tilbageholde manden i 24 timer, og derefter kan en dommer vælge at forlænge fængselsopholdet efter et grundlovsforhør.