Flere bilister har i weekenden flyttet sig for en bil, der kom kørende med blå blink på motorvejen nord for Hobro.

De flyttede sig i den tro, at der var om en civil udrykning.

Men politiet afviser at have noget med bilen at gøre, en Seat Ibiza, skriver TV2 Nord.

Politiet tilføjer til mediet, at de har fået oplysningerne på bilen.

Og derfor vil de nu følge op på sagen, lyder det.