Var det mon børn og unge af anden etnisk oprindelse end dansk, der kastede med flasker mod studentervogne i Ålsgårde?

Det har mange spurgt sig selv om - og nogle endda nærmest konkluderet - på de sociale medier, siden B.T. lørdag kunne fortælle om hændelsen, der udspillede sig sent fredag aften i den nordsjællandske by.

30 af de tilstedeværende unge opførte sig ifølge Nordsjællands Politi agressivt og udadreagerende.

»Vi uddelte nogle bøder for tilråb af politipersonalet. Vi kommer ikke nærmere hvem der konkret stod bag sten- og flaskekastene,« siger vagtchef Dan Houtved.

Det har simpelthen ikke været muligt for politiet at finde vidner, der har set hvem i grupperingen, der kastede med sten og flasker.

»Derfor kommer vi ikke nærmere, hvem det er. Forældrene har heller ikke kunnet se det,« siger Dan Houtved.

Der har været spekuleret i, om det var unge med anden etnisk baggrund end dansk. Hvad kan du sige om det?

»Det har ikke noget på sig, at det skulle være unge med anden etnisk baggrund. Slet ikke. De unge, der har fået bøder, har alle danske efternavne,« siger Dan Houtved.

En af dem, der spekulerede i bagmændenes baggrund var Pia Kjærsgaard, tidligere formand for Folketinget og nyudnævnt udlændingeordfører for Dansk Folkeparti.

'Hvor er vi henne her? Dette er dyb alvor .Kan vi få at vide, om det er unge med anden etnisk baggrund der er voldsmændene? Eller hvad', spurgte hun på Twitter - og delte B.T.s artikel om sagen.

Konfronteret med de faktuelle forhold - altså, at det var etnisk danske børn og unge, der stod bag - siger hun:

»Man ved bare fra tidligere, at det har været anden etnisk baggrund. Jeg synes bare det lød mærkeligt, at der var 30 danske unge, der stimlede sammen på den måde.«

Men det er vel ikke kun udlændinge, der optræder i grupper sommetider?

»Jeg skal ikke betvivle, hvad politiet siger, men det er brandærgerligt, at også danskere opfører sig så dårligt.«

Får det dig til at fortryde hvad du skrev?

»Nej, det gør det egentlig ikke. Jeg har bare stillet et spørgsmål. Det er voldsbøller uanset hvad. Jeg vil bare sige, at hvis danske unge begynder at opføre så dårligt, så skal der også tages hånd om det.«

Gør det egentlig nogen forskel, hvilken etnicitet gerningsmændene havde?

»Det er ikke klassisk dansk uanset, hvem der gør det. Det er ærgerligt og beskæmmende, hvis danske unge også begynder på det. Det er jeg da frygteligt ked af. Vi må modarbejde det, hvad enten det er Brian og Benny eller Ahmed og Muhammed.«

Spørgsmål eller ej, så er du med til at rejse en mistanke med det, du skriver. Er det rimeligt?

»Jeg har lov til at stille et spørgsmål. Så kan jeg måske beklage lidt, at jeg rejser en mistanke mod nogen, der ikke er skyldige. Det kan jeg da godt.«