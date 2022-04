Der er en større politiaktion i gang i vestsjællandske Høng lige nu.

Her har politiet nemlig afspærret et større område ved Herslevvejen.

På stedet er der tre politibiler, og B.T.'s reporter i Høng melder om, at flere hundepatruljer går rundt og undersøger noget ukendt i skoven.

Han kan dog kun følge med i politiets arbejde cirka en halv kilometer derfra, da man har spærret vejen af.

»Jeg spurgte politiet, hvad det drejede sig om, men de vil intet sige,« lyder det fra B.T.'s reporter i Høng.

Over for B.T. oplyser Midt- og Vestsjællands vagtchef, Brian Bakman, at man undersøger et mistænkeligt forhold.

»Jeg kan ikke sige mere, end at det er et mistænkeligt forhold, og at folk ikke skal være bekymrede,« siger han.

Tidligere på ugen blev en 15-årig dreng fra Høng anholdt og sigtet efter terrorparagraffen, men Brian Bakman afviser, at det mistænkelige forhold har en relation til den sag.