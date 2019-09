Københavns Politi oplyser på deres Twitter-profil, at man har afspærret et større område i København.

Det drejer sig om Bragesgade fra Nørrebrogade til Mimersgade samt Nørrebrogade fra Farumgade til Fredensborggade.

'Vi undersøger et mistænkeligt forhold omkring et parkeret køretøj, og EOD (ammunitionsrydningstjenesten, red.) er tilkaldt for at yde teknisk bistand,' skriver politiet.

B.T. har været i kontakt med vagtchefen, der ikke ønsker at kommentere yderligere.

Man har valgt at give offentligheden oplysningen om de afspærrede gader, fordi det drejer sig om et så stort område.

B.T.s udsendte fortæller, at der er en del betjente på stedet. Dog ingen synlige hundepatruljer.

Der er mange forbipasserende, som stopper op for at se, hvad der sker. De bliver dog gænget væk af politiet.

