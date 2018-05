Københavns Politi arbejder lige nu i Ørstedparken i forbindelse med en mulig sædelighedsforbrydelse.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

I begyndelsen lød det, at politiet undersøgte 'et mistænkeligt forhold' i parken, men ved 12:30-tiden oplyser politiet nu, at man efterforsker en mulig sædelighedsforbrydelse.

'Vi har ikke yderligere kommentarer af hensyn til efterforskningen', lyder det.

I forbindelse med efterforskningen er et område af parken blevet afspærret.

Opdateres...

Københavns Politi i Ørstedsparken. Vi efterforsker en mulig sædelighedsforbrydelse. Vi har ikke yderligere kommentarer af hensyn til efterforskningen. #politidk https://t.co/gIr0pDIf59 — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 5, 2018