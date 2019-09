Københavns Politi oplyser på deres Twitter-profil, at man afspærrer et større område på grund af et mistænkeligt forhold.

Det drejer sig om Bragesgade fra Nørrebrogade til Mimersgade samt Nørrebrogade fra Farumgade til Fredensborggade.

Til B.T. siger vagtchefen, at man indtil videre ikke kan oplyse mere.

Dermed kan de heller ikke kommentere på, hvad det 'mistænkelige forhold' er.

Man har valgt at give offentligheden oplysningen om de afspærrede gader, fordi det drejer sig om et så stort område.

