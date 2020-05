Politiet undersøger med hunde nær Buddinge og beder biler vende om. Folk opfordres til at søge andre ruter.

En del af Motorring 3 i København nær Buddinge er afspærret for at undersøge "et strafbart forhold".

Det skriver Vestegnens Politi torsdag aften på Twitter.

Det er stykket fra Klausdalsbrovej til frakørsel 19 ved Buddingevej, som er spærret i retning mod Helsingør.

- Motorring 3 vil være spærret noget tid endnu. Vi er til stede i forbindelse med undersøgelse af strafbart forhold, skriver politiet.

Ekstra Bladet har en mand på stedet, som fortæller, at der er sat en barriere op, og at biler bliver vendt på motorvejen.

Samtidig bliver der undersøgt med hunde.

Der skulle være en del kø på stedet, og tidshorisonten kendes ikke. Det skriver Vejdirektoratet og politiet kort efter klokken 22.

- Bilister kan med fordel søge alternative ruter. Vi har ikke yderligere kommentarer for nuværende, skriver Vestegnens Politi.

/ritzau/