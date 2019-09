Lørdag eftermiddag valgte Københavns Politi at afspærre et større område i København.

Det skyldtes, at man havde fået en henvendelse fra en bekymret borger.

Politiet mødte talstærkt op på Nørrebrogade og Bragesgade, der blev afspærret, da man mistænkte, at der kunne være pladseret sprængstof under et køretøj.

Derfor blev blandt andet Rullemarie tilkaldt til stedet.

Vagtchef Jesper Frandsen oplyser lørdag aften, at der heldigvis ikke blev fundet noget af EOD (bomberydningstjenesten, red).

»Men på grund af den tid vi lever i, er vi ekstra omhyggelige, når vi får den slags henvendelser,« konstaterer vagtchefen hos Københavns Politi.

Det var en bekymret borger, der i første omgang rettede henvendelse til politiet.

Ifølge vagtchefen skulle trafikken på Nørrebrogade være som normal igen, efter flere timers afspærring. Man har opsat en mobil politistation på Bragesgade, hvor man er klar til at tage mod borgere, der har brug for at tale med politiet.