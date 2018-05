Københavns Politi arbejdede lørdag formiddag og tidlig eftermiddag i Ørstedparken i forbindelse med en mulig sædelighedsforbrydelse.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

I begyndelsen lød det, at politiet undersøgte 'et mistænkeligt forhold' i parken, men ved 12:30-tiden oplyste politiet, at man efterforsker en mulig sædelighedsforbrydelse.

Se mere video fra Localeyes her.

I forbindelse med efterforskningen blev et område af parken afspærret, men nu kan de solhungrende københavnere igen frit benytte Ørstedparken.

»Vi efterforsker stadig sagen, men har ikke yderligere kommentarer,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

Københavns Politi i Ørstedsparken. Vi efterforsker en mulig sædelighedsforbrydelse. Vi har ikke yderligere kommentarer af hensyn til efterforskningen. #politidk https://t.co/gIr0pDIf59 — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 5, 2018