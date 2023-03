Lyt til artiklen

Syd- og Sønderjyllands Politi rykkede for en uge siden hurtigt og talstærkt ud til et shoppingcenter i Sønderborg, efter en borger anmeldte unge, som bar våben.

Det viste sig dog at være falsk alarm.

Og nu har politiet fundet frem til de to unge, hvis adfærd betød, at alle personer i centret Borgen Shopping blev beordret evakueret.

Der er tale om to drenge på henholdsvis 14 og 15 år, som legede med legetøjsvåben, oplyser politiet torsdag i en pressemeddelelse.

»Vi er i kontakt med de to drenge og deres forældre. Vi har sikkerhed for, at der har været tale om legetøjsvåben.«

»Drengene har ikke haft til hensigt at skræmme nogen og er meget kede af det postyr, som de har skabt,« oplyser politikommissær Jakob Bech fra Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Syd, i Sønderborg.

Ikke desto mindre kommer der et retligt efterspil.

Den 15-årige bliver sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen – den 14-årige er under den kriminelle lavalder.

I begge tilfælde er kommunen dog blevet inddraget i sagen:

»Vi er glade for, at det er lykkedes at identificere drengene og få fastlagt hændelsesforløbet. Det er samtidig en advarsel til andre om, at det ikke er uden konsekvenser, hvis man som store drenge leger røvere og soldater i det offentlige rum,« fremhæver Jakob Bech.