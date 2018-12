Sydøstjyllands Politi afspærrede et grønt område ved Danmarksvej i Skanderborg mandag eftermiddag.

»Vi har været derude for at sporsikre, efter vi fik en anmeldelse om et forhold,« fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, til B.T.

Politiet har blandt andet brugt hunde til sporsikringen.

Han kan ikke komme nærmere ind på, hvad anmeldelsen gik på af hensyn til den videre efterforskning.

I forbindelse med arbejdet på stedet har politiet fået hjælp fra beredskabet, som kunne lyse området op.

Ellers måtte politiet have stoppet arbejdet allerede omkring klokken 16, da mørket faldt på.

Politiet har mandag aften ophævet afspærringen igen og forladt stedet.

Sagen håndteres af politiets efterforskningsafdeling.