Det retslægelige ligsyn, som fandt sted torsdag formiddag, afslørede nye detaljer om onsdagens knivdrab på bostedet Ørbækskilde.

Ligsynet understregede, at den 29-årige ansatte ifølge politiet er blevet dræbt med »flere knivstik«.

Ifølge politiet er det væsentligt i forhold til sigtelsen af den 19-årige mand, der var bosat på Ørbækskilde, og som politiet anholdt onsdag eftermiddag.

»Det er skærpende omstændigheder, at der er flere knivstik, og det er udslagsgivende for, at han bliver sigtet for drab. Det vurderes altså ikke, at der er tale om grov vold med dødelig udgang,« siger Charlotte Tornquist, der er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Foto: Mathias Øgendal Vis mere Foto: Mathias Øgendal

Charlotte Tornquist kan ikke sige, hvad »flere knivstik« dækker over eller frigive detaljer om gerningsvåbenet. Eksempelvis om det var bragt ind udefra, eller om det allerede befandt sig på bostedet.

Charlotte Tornquist fortæller, at obduktionen, som først finder sted mandag, vil give de endelige svar omkring dødsårsag med mere, og herfra er det op til anklageren at vurdere, hvordan anklagen mod den 19-årige skal lyde.

Det var en forbipasserende mand, der onsdag eftermiddag fandt den tilskadekommende ansatte ude på vejen foran Ørbækskilde.

Den ansatte blødte kraftigt, og ambulancepersonalet, som kom til kort efter, ydede ved ankomst førstehjælp, inden den 29-årige mand blev hentet af lægehelikopter og fløjet til Holbæk Sygehus.

Foto: Mathias Øgendal Vis mere Foto: Mathias Øgendal

Mandens skader var dog så alvorlige, at hans liv ikke stod til at redde.

Flere politikere har efter drabet udtrykt deres medfølelse til de pårørende, heriblandt statsminister Mette Frederiksen (S).

Den 19-årige beboe er torsdag blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til 26. januar 2021.