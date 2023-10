En 42-årig mand trængte ifølge politiet lørdag ved 19-tiden ind på et ældre ægtepars adresse i Kolding. Situationen udviklede sig. Voldeligt.

Hjemmets mandlige beboer blev slået flere gange – blandt andet med et redskab – og politiet blev tilkaldt.

Ved ankomst til området på Ådalsvej i den sydjyske by blev patruljen truet med et 'kraftigt haveredskab', og i den forbindelse blev den 42-årige anråbt, hvorefter han angiveligt løb truende mod nogle borgere i området.

Noget, der fik politiet til at afgive varselsskud.

»Politiet afgav varselsskud for at afværge angrebet og eksponerede efterfølgende gerningsmanden med peberspray, således at anholdelsen af gerningsmanden kunne gennemføres forsvarligt,« oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse om sagen.

Den 42-årige vil klokken 13.30 søndag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding, hvor han er sigtet for grov vold.

Hvordan han forholder sig til sigtelsen, er uvist, ligesom det heller ikke vides, hvor han bor eller er fra, da politiet ikke har kunnet finde hans adresse i systemerne.

Ifølge politiet er der tale om en isoleret hændelse, og det er foreløbigt opfattelsen, at der ikke er nogen relation mellem den sigtede og det ældre ægtepar fra Ådalsvej.

»Af hensyn til den aktuelle efterforskning kan Sydøstjyllands Politi ikke på nuværende tidspunkt dele yderligere oplysninger med offentligheden,« lyder det afsluttende fra politikredsen.

