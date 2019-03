Københavns Politi har onsdag aften affyret varselsskud i forbindelse med en standsning af et køretøj ved Bella Center i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, til B.T.

»Jeg kan bekræfte, at vi klokken 19.07 har foretaget en anholdelse af to personer og i den forbindelse har affyret et enkelt varselsskud.«

De to personer i den pågældende bil er blevet anholdt i krydset ved Vejlands Allé og Ørestads Boulevard.

Københavns Politi har onsdag aften affyret et varselsskud i forbindelse med en anholdelse. Foto: Mikkel Johansen/Byrd Vis mere Københavns Politi har onsdag aften affyret et varselsskud i forbindelse med en anholdelse. Foto: Mikkel Johansen/Byrd

Ingen personer er kommet til skade,

Politiet har ingen kommentarer til, hvad de to personer er blevet anholdt for.

Politiet er fortsat på stedet.

Opdateres...