Der har været uro i Herlev tirsdag aften.

Københavns Vestegns Politi har affyret varselsskud. Det oplyser de på Twitter.

De har valgt at anholde to personer.

Politiet forsøgte at stoppe en bil på en parkeringsplads ved Stationsalleen.

Men i stedet for at stoppe valgt føreren af bilen at sætte farten op mod politieti. En politimand blev ramt af bilen.

Det var derfor, at kollegaen valgte af affyre et varselsskud.

Ved du noget om episoden i Herlev? Så tip os på 1929@bt.dk.

Bilen stoppede dog ikke der, og på vej væk ramte den en fodgænger.

Politiet fandt bilen kort efter og her blev to personer anholdt. De er sigtet for forsøg på grov vold, vold mod politiet og for at have bragt andres liv i fare.

Der er ikke nogle personer, som er kommet slemt til skade ved episoden.

De to anholdte fremstilles i grundlovsforhør onsdag.

Politiet har ikke yderligere kommentarer.