Politiet har afgivet varslingsskud i forbindelse med en hændelse i Hallingparken i Brøndby.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Bo Nyberg Ris ifølge Ritzau.

»Vi er i gang med at undersøge en mistænkelig hændelse, og ved vores ankomst til stedet har vi afgivet et varslingsskud,« fortæller han.

Billeder fra stedet viser politibetjente med skarpladte rifler samt hundepatruljer.

Derudover kan man også se en person blive ført væk i håndjern.

Til B.T. forklarer vagtchefen, at den kom ind som en anmeldelse om noget slagsmål, hvor man så skulle have set et skydevåben.

»Den første patrulje der lander fortæller, at en person ikke vil efterkomme anvisningerne og der bliver affyret et skud, som ikke var sigtet mod nogen,« fortæller vagtchef Bo Nyberg Ris.

Artiklen opdateres...