Politifolk har mandag affyret tre skud i forbindelse med forsøget på at få anholdt to biltyve i Brylle på Midtfyn.

Ingen personer er blevet ramt ved episoden, der skete nytårsaftensdag kort før klokken 11.

Her kontaktede ejeren af en ejendom politiet og fortalte, at to mænd var i gang med at stjæle to biler på Holmehavegyden i Brylle. Ejeren blev ifølge politiet slået ned, mens hans søn og svigerdatter, der efterfølgende dukkede op, blev forsøgt påkørt.

De to gerningsmænd stak efterfølgende af fra stedet i en koksgrå Audi A3, og politiet efterlyste derfor bilen, som har BA 81 172 på nummerpladen. Det var under jagten på bilen, at der blev affyret tre skud.

Den ene er blevet anholdt, oplyser Fyns Politi.

Medgerningsmanden er fortsat på fri fod.

Opdateres...