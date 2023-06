Politiet så sig nødsaget til at affyre flere skud i deres intense jagt på to biler, som kom over Øresundsbroen fra Sverige natten til søndag.

Det oplyser Kenneth Hviid Simonsen, der er efterforskningsleder ved Københavns Politi, til B.T.

»Det var i forbindelse med, at de forsøgte at påkøre vores betjente ved Sluseholmen, at skuddene blev affyret,« fortæller han.

Men mere i detaljer kan efterforskningslederen ikke gå på nuværende tidspunkt og henviser til, at hændelsen formentlig vil overgå til Den Uafhængige Politianklagemyndighed, DUPen.

Fire personer er nu anholdt og sigtet i sagen, og vil søndag aften blive fremstillet i grundlovsforhør. Efterforskningslederen ønsker ikke at komme nærmere, hvad de fire personer sigtes for.

Forløbet om biljagten udspringer af en henvendelse fra svensk politi. Ifølge Aftonbladet blev den ene af bilerne stjålet i forbindelse med et røveri i Helsingborg. I nattens løb sneg den sig over Øresundsbroen, hvorefter dansk politi blev alarmeret.

»Vi havde i løbet af natten et røveri i Helsingborg, hvor der blev stjålet en bil. Anmeldelsen kom klokken 01:52. Kort efter klokken fem kan vi fortælle, at bilen passerede Øresundsbroen, hvorefter vi kontaktede dansk politi,« fortæller Sara Andersson, pressetalsmand i Region Syd til Aftonbladet.

Ifølge Aftonbladet betegnes røveriet som alvorligt. Bilen, der blev stjålet i Helsingborg, var en blå Volkswagen.

Efterforskningsleder Kenneth Hviid Simonsen oplyste tidligere søndag, at det var den blå Volkswagen, som der blev affyret skud mod. Den blev bragt til standsning i Hvidovre og her sad en 22-årig mand bag rattet og ved sin side en 23-årig svensk kvinde.

Den anden bil, der blev bragt til standsning på Sjællandsbroen, er en Volvo, der også er svenskregistreret. Føreren af den var en 21-årig mand, og med i bilen var en 24-årig kvinde.

Ingen personer blev ramt af skuddene eller kom på anden vis til skade.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast: