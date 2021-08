Varselsskuddet er den sidste er sidste udvej for politiet, inden man peger våbnet mod gerningsmanden.

Den udvej tog en betjent søndag aften i brug ved Rosengårdscenceret i Odense, da en mand forsøgte at begå et tyveri i Føtex, der senere gik over til at være et væbnet røveri.

Det oplyser Fyns Politi til B.T.

Episoden udspillede sig ude på parkeringspladsen ved Rosengårdscenteret, hvor den 28-årige mand truede flere betjente med en medbragt kniv. Det fik en betjent til at hive sit håndvåben frem og affyre et varselsskud.

28-årig mand varetægtsfængslet for røveri i Rosengårdscentret #politidk #anklagerdk https://t.co/c0aBcQd2jM — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 30, 2021

Den 28-årige mand blev herefter anholdt og er nu blevet fremstillet i grundlovsforhør. Han er foreløbigt blevet idømt varetægtsfængsling i fire uger.

Ingen er kommet til skade under episoden.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med Føtex i Rosengårdscenteret, men det er ikke lykkedes i skrivende stund.

B.T. følger sagen …