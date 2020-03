I disse corona-tider kan det være svært at leve op til myndighedernes tiltag om forsamlingsforbud, der forbyder grupper på over 10 mennesker at opholde sig tæt på hinanden.

Det lader i hvert fald til at være tilfældet for en gruppe unge mennesker nær Horsens.

Torsdag valgte en gruppe på omkring 15 unge mennesker nemlig at feste højlydt i et sommerhus i Pøt Strandby.

Derfor rykkede Sydøstjyllands Politi ud til sommerhuset med de unge mennekser og fik dem til at fordele sig.

Fredag og lørdag var den dog gal igen. Det fortæller nabo Annette Boholt til Vejle Amts Folkekblad.

Hos Sydøstjyllands Politi bekræfter de overfor mediet, at der fredag blev sendt en patrulje ud til sommerhuset, fordi der var modtaget en anmeldelse om høj musik.

De omkring 15 mennesker til stede ved festen blev derefter bedt om at skrue ned for musikken, men der blev ikke fundet grundlag for at håndhæve corona-reglerne, fortæller vagtchef Klaus Jensen til Vejle Amts Folkeblad.

Tidligere har fungerende vicepolitikommissær ved Sydøstjyllands Politi, Stig Simonsen, fortalt til mediet, at politiet skelner mellem private hjem og offentlige områder, når de nye corona-retningslinjer skal håndhæves.

Når festerne eksempelvis foregår i private hjem, fortæller han, at politiet kun kan vejlede og henstille til, at folk overholder reglerne om ikke at samles mere end 10 personer.

Og på trods af politiets indblanding i festerne i Pøt Strandby fortsatte de dog, hvilket er faldet Annette Boholt for brystet.

»Hvis det bare havde været musikken, havde vi ladet det ligge. Men vi er i en situation, hvor folk mister deres arbejde, og hvor vi alle må tage en masse forholdsregler,« siger hun til avisen og fortsætter:

»Så bliver jeg harm over at se en større gruppe unge være totalt ligeglade.«

Annette Boholt har selv valgt at isolere sig sammen med sin mand i et sommerhus i Pøt Strandby, så meget som arbejdet tillader det.

Derfor fortæller hun til avisen, at hun håber på, at de unge mennesker, der endnu ikke følger myndighedernes opfordringer, begynder på det.

En lignende opfordring som også rigspolitichef Thorkild Fogde kom med på et pressemøde fredag, hvor han også gav udtryk for sin bekymring frem mod en weekend med solskinsvejr.

»Vi er nødt til at holde afstand derude. Samfundet investerer ikke milliarder af kroner i at dæmpe smitten for at se forsamlingsforbuddet blive overtrådt,« sagde han til pressemødet.