Nordjyllands Politi undersøger sammen med eksperter fortsat en sag om et brev med pulver.

Politiet har afblæst den alarm, som tidligere torsdag blev sat i værk, efter at en borger i Gistrup ved Aalborg havde modtaget et brev med pulver.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efter fundet af pulveret valgte politiet at afspærre området og opfordrede alle i en radius af 100 meter fra beboerens adresse til at gå indenfor og lukke døre og vinduer.

Dernæst undersøgte politiet sagen sammen nærmere med folk fra Nordjyllands Beredskab.

- Vi tilkaldte hurtigt eksperter for at få fastslået, hvilket pulver der var tale om, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Han fortæller, at det også skulle vurderes, om der kunne være tale om et farligt pulver.

For at myndighederne kunne få ro til at arbejde i området, så foretog politiet med det samme afspærring omkring den pågældende adresse.

I dialog med ekspertberedskabet vurderede politiet dog, at pulverbrevet på stedet var sikkert indkapslet i en tønde. Derefter kunne afspærringen ophæves, ligesom advarslerne til borgerne i området kunne afblæses.

Politiet beklager de gener, at det har givet.

- Men vi tager ingen chancer, når vi modtager sådan en melding. Og derfor tilkaldte vi øjeblikkeligt eksperter for at få fastslået, hvorvidt der var fare på færde for borgerne. Det viste sig ikke at være tilfældet, siger Anders Uhrskov.

Politiet og ekspertberedskab er stadig ved at undersøge, og politiet efterforsker omstændighederne nærmere.

Det arbejde skal afsluttes, før politiet kan udtale sig yderligere om sagen.

/ritzau/