Tirsdag aften var Syd- og Sønderjyllands Politi ude og efterlyse en 9-årig pige, som var stukket af fra en institution i Ribe.

Klokken 22.06 oplyser politikredsen dog på Twitter, at pigen er fundet i god behold.

Det var lykkedes hende at tage toget hele vejen fra Ribe til Aalborg, uden at nogen af hendes medpassagerer undrede sig.

Politiet skriver, at de er glade for, at pigen er fundet i god behold.