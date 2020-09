Nordjyllands Politi efterlyste fredag eftermiddag en 82-årig kvinde.

Kvinden var gået fra et plejehjem i Aalborg, og fordi hun var dement og ude af stand til at klare sig selv, bad politiet offentligheden om hjælp til at finde hende.

Kort før klokken 20.30, oplyser politiet på Twitter, at de afblæser efterlysningen.

Den savnede kvinde er nemlig fundet.

Hun blev fundet klokken 18.45 på Søndre Skovvej i Aalborg.

Kvinden var ved bevidsthed men havde brug for lægehjælp, oplyser politiet.

De takker alle borgere, der har henvendt sig og bidraget til, at kvinden er blevet fundet.