Det har skabt utryghed, efter en 17-årige på løbehjul torsdag hævdede, at en mand havde grebet fat i hende og skulle have sagt »du kommer med mig«.

Men nu maner politiet til ro.

For episoden har aldrig fundet sted, skriver TV Midtvest. Politiet siger:

»Vores efterforskning har medvirket til, at vi nu ved, at hændelsen aldrig har fundet sted. Det er 100 procent sikkert,« siger Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.

Han uddyber, at det er vigtigt at få understreget til borgerne på grund af den utryghed, sagen har skabt.

Flere medier, herunder B.T., bragte torsdag historien om, at politiet efterlyste en mand, som var mistænkt for at have grebet fat i pigen på løbehjul i Skive.

Men – igen – det er ikke sandt, hvorfor politiet har lukket sagen.

Skive-sagen blev nævnt en uge efter, at politiet efterlyste en anden mand, som er mistænkt for at have forsøgt at trække en 16-årige pige med sig i Skjern.

Den sag er fortsat aktuel.

Og politiet leder fortsat efter manden.

»Der kommer en mand hen til hende, som hiver fat i hendes arm og forsøger at trække hende med sig. Så kommer der en bil kørende forbi tilfældigt, og så får hun revet sig fri og løber derfra,« sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Lars Even 15. marts om episoden.