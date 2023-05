Der har den seneste tid været flere færdselsuheld og anmeldelser om spritbilister på Bornholm, og det har fået politiet til at opfordre borgerne til at passe på.

Vagtchef Peter Johansen ved Bornholms Politi fortæller, at han selv valgte at tweete opfordringen.

På baggrund af flere færdselsuheld og mange farlige situationer, skal Bornholms Politi opfordre til, at alle i trafikken tænker sig om. Kør ikke for hurtigt. Hold til højre - især hvis du kører langsomt. Orienter dig. Kør ikke spirituspåvirket. politidk# — Bornholms Politi (@BornholmsPoliti) May 28, 2023

»Jeg har selv både privat og i embeds medfør set flere usikre kørsler, og jeg har kollegaer, der har bemærket det samme. Vi har den seneste tid haft mange både større og mindre færdselsuheld,« siger han til B.T.

Vagtchefen fortæller videre, at anmeldelser om spritbilister ofte viser sig at dreje sig om ældre borgere, der kører usikkert.

»Selvfølgelig skal ældre mennesker kunne komme rundt, men nogle ældre borgere kommer der rigtig mange anmeldelser på, så der skal man måske overveje, om tiden til at køre bil er overstået,« siger Peter Johansen.

Han fortæller til sidst, at de ekstramange anmeldelser om problemer i trafikken måske også skyldes det gode vejr.

»Når der kommer sol, kan det have en sjov effekt på mennesker, hvor det begynder at gå lidt hurtigere, end hvad godt er,« siger vagtchefen.