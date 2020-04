En mand har tilsyneladende forsøgt at snyde flere mennesker i Aarhus de seneste dage.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politikredsen forsøgte manden torsdag i sidste uge at franarre en 24-årig mand penge med en fremgangsmåde, som man nu har set en del gange i politikredsen.

'Den 24-årige kom cyklende på en parkeringsplads i Aarhus, da han blev kontaktet af en mand, han ikke kendte. Manden fortalte, at han havde ventet på Falck i to timer, fordi hans bil var brudt sammen,' skriver politikredsen og tilføjer:

'Han skulle angiveligt være på vej til Aarhus Universitetshospital for at se sin far, som netop var afgået ved døden, og nu manglede han penge til at komme derhen. Den 24-årige gik derfor med manden til en hæveautomat og hævede 600 kr., som han gav til gerningsmanden.'

Dagen efter mødte den 24-årige mand tilfældigt den samme mand. Her konfronterede han manden, som benægtede alt kendskab til episoden.

Ifølge Østjyllands Politi har man modtaget en hel del anmeldelser fra folk, der fortæller, at de enten er blevet snydt eller forsøgt snydt af en mand, der brugte samme fremgangsmetode og som passer på signalementet.



'Østjyllands Politi advarer imod, at man udleverer penge til fremmede og i øvrigt kontakter politiet på tlf 114, hvis man oplever noget lignende.'

Manden beskrives som: