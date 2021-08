Det kunne meget vel have været en dyr omgang for en 84-årig kvinde, hvis ikke hun i sidste ende havde fattet mistanke.

For i løbet af onsdagen blev kvinden fra Vig gentagne gange ringet op af et nummer, som hun ikke kendte.

Men da kvinden onsdag aften modtog endnu et opkald fra det samme nummer, der i øvrigt sluttede på 1448, som også er de fire sidste cifre i politiets telefonnumre, besvarede hun opkaldet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

'Manden i den anden ende udgav sig for at være fra politiet i Sønderborg. Manden talte med den 84-årige i over en time og bad den 84-årige slette diverse antivirusprogrammer på sin computer under påskud af, at en gerningsmand ellers ville kunne tilgå den 84-åriges computer,' skriver politiet.

Samtidig lykkedes han med at få kvinden til at gå ind i netbank, hvorfra hun skulle overføre et større beløb til et for hende ukendt kontonummer.

'Efter samtalen fattede den 84-årige mistanke og kontaktede politiet, og på det tidspunkt var beløbet endnu ikke blevet trukket fra kvindens konto, da pengene i netbanken var i gang med at blive overført.'

Politiet kunne efterfølgende hjælpe kvinden med at annullere overførslen, så hun ikke mistede pengene.

'Politiet vil gerne opfordre borgerne til at udvise sund skepsis over for alle fremmede, der henvender sig og oplyser, at de er fra firmaer eller offentlige myndigheder,' oplyser de og tilføjer:

'Stil kritiske spørgsmål og afbryd telefonsamtalen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt henvendelsen er reel, og foretag evt. en kontrolopringning den anden vej til firmaet eller den offentlige myndighed og bed om at tale med vedkommende. Oplys aldrig personfølsomme oplysninger som f.eks. personnummer eller NemID, koder eller oplysninger om betalingskort.'

Ifølge politiet er det ved hjælp af forskellige apps muligt at ændre i det telefonnummer, som det ser ud til, man ringer fra.