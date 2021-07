Tirsdag oplevede en række borgere i Sydsjælland at blive ringet op af en eller flere personer, der udgav sig for at være henholdsvis Microsoft og banken.

I alle situationer forsøgte svindleren at lokke de ældre borgere til at udlevere deres kreditkortoplysninger, hvilket lykkedes i to tilfælde.

Derfor kommer politiet nu med en opsang:

»Udlever aldrig kreditkort og kode til andre,« skriver de i døgnrapporten fra tirsdag.

Første tilfælde fandt sted klokken 13.12, hvor en 75-årig kvinde fra Tappernøje blev kontaktet af en person, der udgav sig for at være fra Microsoft.

Den ældre borger blev snydt til at udlevere personoplysninger, og efterfølgende er der blevet hævet et større beløb på hendes konto.

Klokken 16.30 blev en 70-årig kvinde fra Næstved så ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra banken.

Han fortalte, at der fra hendes konto var forsøgt hævet et større beløb. I den forbindelse lykkedes det den pågældende mand at lokke kvinden til at udlevere både kreditkortoplysninger og tilhørende kode.

Yderligere tre andre borgere i politikredsen blev udsat for forsøg på samme svindelnummer tirsdag.