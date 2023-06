Man skal ikke tage fremmede menneskers kontante penge med hjem. Heller ikke selvom de spørger pænt eller lokker med en skilling for ulejligheden.

»Man risikerer at komme til at medvirke til såkaldt hvidvask af penge,« siger Jørgen Andersen, chef for hvidvasksekretariatet ved National enhed for Særlig Kriminalitet.

På det seneste er det blevet sværere at omsætte danske kroner til udenlandsk valuta, når man er på ferie. Det gælder også for de kriminelle, når de skal have omsat sorte danske penge.

»Vi har fået oplysninger om, at man derfor nu kan finde på at forsøge at smugle dansk valuta tilbage til Danmark igen. Og det kan ifølge vores oplysninger ske ved, at man spørger andre danskere, der er på rejsemålet som helt almindelige turister, om de gider tage penge med hjem,« forklarer Jørgen Andersen.

Eventuelt mod betaling, fortæller han.

Isoleret set er det selvfølgelig ikke ulovligt at tage sine egne kontanter med til udlandet og tilbage igen.

»Men hvis man hjælper med at transportere penge, der er tjent på kriminalitet, så er der tale om medvirken til hvidvask, hvilket man kan blive straffet for,« siger Jørgen Andersen.

Politiets advarsel er især rettet imod unge mennesker:

»Vi har en formodning om, at det kan ske på rejsemål, der er særligt populære blandt unge mennesker,« siger han.

