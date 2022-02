»Et kram er som udgangspunkt uskyldigt, og for de fleste af os er det venligt ment, men sådan er det ikke for alle.«

Sådan indleder Østjyllands Politi et opslag på sin Facebook-profil, hvor de opfordrer til, at du tænker over, hvem du krammer – og i hvilken sammenhæng.

Opfordringen kommer efter, at en 19-årig kvinde 13. februar ville give nogle penge til tre udenlandske mænd, der gjorde klar til at lægge sig til at sove foran Magasin på Lille Torv i Aarhus.

Efterfølgende ville den ene af de tre mænd give kvinden et kram som tak.

Først gav han hende ét kram, men så ville han pludselig give hende et mere. Anden gang udnyttede han dog muligheden for at hive hendes mobiltelefon op af jakkelommen, uden kvinden bemærkede det.

Takket være gode overvågningsbilleder og vakse betjente fandt Østjyllands Politi nogle dage senere frem til manden, der blev anholdt og sigtet for tyveriet.

Mobiltelefonen har kvinden dog ikke fået igen.

Ifølge Østjyllands Poliit ser de flere eksempler på, hvordan tricktyve benytter et kram som en mulighed for at komme tæt nok på til at få fingrene i lommerne og fiske en telefon, pung eller kreditkort op.

Derfor kommer de også – udover opfordringen – med et godt råd.

»Hav altid dine værdigenstande i lommer eller tasker med lynlås, eller i mindre tilgængelige inderlommer, så de bliver lidt sværere at være tricktyv.«