Københavns Politi har set sig nødsaget til at gå ud med en advarsel.

I øjeblikket oplever ældre borgere nemlig at modtage opkald fra 'betjente'

Falske betjente, der forsøger at franarre dem penge.

På Twitter beretter hovedstadens politikreds således, at svindlerne fortæller deres ofre, at nogen er ved at hacke sig ind på deres bankkonti.

Og at borgerne derfor opfordres til at flytte deres penge i sikkerhed på politiets konto.

I virkeligheden bliver pengene overført til svindlerne, der så kan gå ned og hæve dem til sig selv.

»Vi advarer derfor alle mod den slags svindel.«

»Politiet vil aldrig bede borgere om at overflytte penge fra egne konti, og vi opfordrer til, at man ikke giver sine adgangskoder eller cpr-nummer til folk, man ikke kender,« lyder det fra Københavns Politi.