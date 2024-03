»Vi har set præcis den samme fremgangsmåde i flere tilfælde.«

Udspekulerede svindlere ser i øjeblikket ud til at gå helt målrettet efter særligt én gruppe borgere:

Nemlig ældre borgere med fastnettelefon.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag, hvor det også oplyses, at fem ældre mennesker i Varde alene i perioden fra 27. til 28. februar er blevet franarret blandt andet deres kreditkort via den metode.

I alt har man dog fra 26. februar til den 5. marts fået omkring 20 anmeldelser om lignende sager, lyder det.

»Borgerne ringes op på deres fastnettelefon af en person, der udgiver sig for at være fra banken. Svindleren er meget veltalende og får borgeren overbevist om, at vedkommende er udsat for svindel, og der er ved at blive overført penge fra vedkommendes konto,« forklarer politikommissær Kent Brynilsen, der er leder af politiet i Varde, om fremgangsmetoden:

»Det får borgeren til at udlevere sit kreditkort og kode til en person, der dukker op på bopælen, mens svindleren fortsat er i røret.«

Svindlerne lokker deres ofre til at udlevere deres kode under dække af, at de så kan få samme kode på deres nye kreditkort.

Sådan kan du undgå at blive svindlet Syd- og Sønderjyllands Politi har samlet en række råd, så du undgår at blive svindlet: Træk vejret og tænk dig om. Banken eller politiet vil aldrig have meget travlt ved borgerkontakt. Du må altid lægge på, snakke med en fortrolig og vende tilbage.

Kan du ikke afbryde opkaldet på fastnettelefonen, så tag strømmen fra telefonen for at nulstille linjen.

Tag selv kontakt til den myndighed, der ringer. Ring altid på hovednummeret eller mød fysisk op ved din bank, politi eller lignende.

Udlever aldrig dine konto- eller kodeoplysninger. Bank, politi eller lignende vil aldrig efterspørge dine personlige oplysninger, kort eller andet telefonisk eller på din adresse.

dine konto- eller kodeoplysninger. Bank, politi eller lignende vil aldrig efterspørge dine personlige oplysninger, kort eller andet telefonisk eller på din adresse. Hent information på http://sikkerdigital.dk/ og http://dkr.dk/ eller ring til cyberhotlinen på 3337 0037.

Har du været udsat for svindel og har brug for hjælp, kan du kontakte Offerrådgivningen på telefon 116 006, der yder anonym, gratis hjælp til ofre for kriminalitet.

Hjælp din mor, far, nabo eller andre ved at dele denne viden med dem.

Men efter, at man har udleveret sit kort og sin kode, bliver forbindelsen på fastnettelefonen afbrudt – og kort efter bliver der hævet penge fra kontoen i den nærmeste pengeautomat, oplyser politiet.

»Vi vil meget gerne advare borgerne mod svindlerne og opfordrer alle til at dele informationen med familie, venner og andre, så vi kan undgå, at de ældre borgere bliver svindlet,« siger Kent Brynilsen.

I flere tilfælde er det også lykkedes svindlerne at få udleveret smykker og kontanter ved døren.

»Vi tager sagerne meget alvorligt og gør, hvad vi kan, for at finde frem til gerningsmændene. Endnu har vi ikke nogle anholdte og hører gerne fra borgere, der har oplysninger, der kan gavne efterforskningen,« siger politikommissæren.

Svindlerne taler alle godt dansk og beskrives af de forurettede som danske af udseende, oplyser politiet.

De seneste år har der været flere lignende sager om udspekuleret svindel, hvor især ældre borgere har været blandt ofrene.

Hvis man ved noget om sagen, beder politiet om, at man ringer på telefonnummer 1-1-4.