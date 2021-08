Mandag slutter skoleferien, og det betyder, at skolebørnene atter skal tilbage i klasseværelserne.

Derfor vil man fra politiets side være ekstra opmærksomme ved skolerne.

Det oplyser Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

»Lokalpoliti, færdselsbetjente og patruljevogne kigger med på skoleveje og skoler om morgenen, for nu skal mange små drenge og piger lære at begå sig i trafikken til fods og på cykel,« siger leder i lokalpolitiet, vicepolitiinspektør Søren Uhre, Københavns Vestegns Politi.

Han opfordrer alle andre og særligt bilister til at være et godt eksempel og vise et helt særligt hensyn over for de nye og mere usikre små trafikanter på gader, stier og fortove.

»Det skal være sikkert og trygt for børn og unge at cykle eller gå i skole, og vi foretrækker at forebygge og tale om trafiksikkerhed med børn og voksne, men vi har jo også altid en pen og en blok med,« siger Søren Uhre.

Politiet vil være opmærksomme på trafiksikkerhed, hensyn til børn i trafikken og blandt andet holde øje med, om børn er spændt fast i biler og om hastighederne overholdes – visse steder med fotovogne.

Ifølge politikredsen vil man være til stede ved skolerne fra mandag og de næste to uger frem.