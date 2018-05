Hele landet over vil politiet den kommende uge i særlig grad have søgelyset rettet mod hastighedsovertrædelser.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Årsagen til indsatsen er sammenhængen mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne, lyder det. Derfor er formålet med politiets kontrol at nedbringe netop det antal.

»Høj hastighed kan både være, når man kører hurtigere, end fartgrænsen tillader, eller fordi man kører for hurtigt i forhold til forholdene omkring vejen,« siger Christian Berthelsen fra Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

»Men det er med stor glæde, at vi kan se, at politiets hastighedskontroller virker. Det er lykkedes at nedbringe hastigheden på udvalgte landevejsstrækninger, hvor politiet har foretaget særligt målrettede kontroller, og vi kan se, at hastigheden er faldet betydeligt mere her end på resten af vejnettet, og derfor fortsætter vi det gode arbejde med blandt andet denne kontrol,« tilføjer han.

Kontrollen kommer primært til at foregå på 'uhelds- og hastighedsbelastede vejstrækninger'. Politiet vil dog også være til stede langs andre vejstrækninger.

Den målrettede indsats mod hastighedsovertrædelser er koordineret med Sikker Trafiks kampagne 'Sænk farten - en lille smule betyder en hel del'.

Indsatsen begynder mandag den 7. maj og varer til søndag den 13. maj.