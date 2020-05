Du synes, han er sød, og han virker også, som om han er brændt varm på dig.

Men bag de søde ord og forelskede smil gemmer han på en helt anden bagtanke. I virkeligheden er han nemlig en gemen svindler, der kun er ude på at narre dig.

Østjyllands Politi advarer om en udspekuleret form for bedrageri, hvor svindlere bruger den populære dating-app Tinder til at snyde deres ofre.

Forleden fik en 26-årig mand fra Randers et halvt års fængsel, fordi han havde snydt over 20 forskellige kvinder, han havde mødt på Tinder. Det skriver politiet på Facebook.

Over 600 gange havde han begået grov dokumentfalsk og databedrageri mod kvinderne.

Det startede som en helt almindelig romance, hvor den unge mand charmerede kvinderne og vandt deres tillid.

Derefter bildte han den ind, at han havde boet i udlandet i en længere periode og lige var kommet tilbage til Danmark.

Derfor spurgte han kvinderne, om han kunne få lov til at oprette en konto i deres navn, som han kunne bruge, indtil han fik sin egen.

De skulle ikke give ham penge, men han skulle bruge deres NemID og kontonummer for at få adgang til kontoen.

Og så gik bedrageriet ellers i gang.

Mens kvinderne troede, at de var på vej til at få en kæreste, misbrugte han deres oplysninger til at oprette lån og spillekonti til forskellige bettingtjenester på nettet.

Inden han blev standset, havde han nået at oprette lån for mange tusinde kroner, som kvinderne kom til at hæfte for.

Det landsdækkende center LCIK, der arbejder med økonomisk kriminalitet og Østjyllands Politi fandt ved fælles hjælp frem til den 26-årige, som stod bag de mange forhold.

I retten erkendte han det hele, og foruden fængselsstraffen blev han idømt en behandling for ludomani.

Sagen får nu Østjyllands Politi til at advare folk om at give deres NemID væk.

'Det kan blive en dyr fornøjelse,' lyder det fra politiet.