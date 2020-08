I august måned har der været en bølge af tyverier fra landmænd og maskinstationer.

Tyvene er på jagt efter værdifulde GPS-systemer, som kan afsættes på det sorte marked, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er blandt andet tale om skærme, sendere, antenner og lignede fra i alt 23 traktorer.

Og det er værdifuldt udstyr.

Tyveriet løber nemlig op i flere millioner kroner, og det rammer lige midt i høstsæsonen, skriver politiet.

»Alt tyder på, at der er tale om professionelle indbrudstyve, der ved, hvad de går efter, og som får afsat GPS-udstyret på det sorte marked,« vurderer vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed.

Han opfordrer landmændene til at sikre deres udstyr så godt som overhovedet muligt, så tyvene opgiver at få fingrene i det.

»Kan landmændene og maskinstationerne gøre det rigtig bøvlet at være indbrudstyv, er vi nået et godt stykke. Det gælder blandt andet om at gøre det svært for de kriminelle at arbejde ubemærket, at fjerne det værdifulde udstyr fra traktorerne samt at mærke udstyret, så det ikke er så attraktivt at afsætte som hælervarer,« fremhæver Chr. Østergård.

Han understreger, at politiet ser med alvor på tyverierne, og at efterforskningen er i fuld gang.