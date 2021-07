Du kender det sikkert kun alt for godt:

Termometret viser 25 plus, heden i hele hytten er ulidelig, og du åbner alt, hvad åbnes kan: Vinduer og døre fra kælder til kvist.

Sommervarmen er over os, og det får mange af os til at lufte heftigt ud – døgnet rundt.

Men nu advarer politiet og forsikringsselskaber om, at det kan virker som en åben invitation til ubudne gæster.

Så sent som onsdag fik to sjællandske kvinder besøg af indbrudstyve, som vadede direkte ind på deres matrikler ad åbne døre, mens de selv var hjemme.

Det skriver TV 2 Øst.

»Det er typiske sager, man ser i sommertiden, hvor folk lader døre og vinduer stå åbne. Det er selvfølgelig meget forståeligt, men vi opfordrer folk til at opholde sig, hvor man enten kan se indgangen til huset eller andre adgange til huset, hvis der skulle komme nogle fremmede mennesker ind,« siger Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, til TV 2 Øst.

Mand stod i stuen og spurgte om vej

Den ene kvinde bor i Greve, og onsdag morgen opdagede hun pludselig en østeuropæisk mand stå i stuen. Han var gået ind af hendes ulåste hoveddør og stod så der og spurgte om vej.

Da han var gået, opdagede den 69-årige kvinde, at der manglede 1.600 kroner i hendes pung.

Onsdag ved middagstid fik Midt- og Vestsjællands Politi endnu en anmeldelse om indbrud.

Denne gang fra Fårevejle Stationsby, hvor en 35-årig kvinde overraskede en fremmed mand.

Kvinden havde været i bad og åbnede en dør for at lufte ud. Pludselig hørte hun en skuffe blive åbnet og så, at en fremmed mand stod i køkkenet.

Han tog flugten, men nåede at få fat i hendes tegnebog med et større antal kontanter.

Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi betegner den type indbrud som »alvorlige sager«, for hvis du har døre og vinduer åbne, takserer forsikringsselskabet det som et indbrud i klassisk forstand.

Måske dækker forsikringen ikke

Også Alm. Brand advarer mod de åbne døre og vinduer i sommervarmen. Og her skærper man advarslen.

Du kan nemlig risikere, at forsikringsselskabet ser hændelsen som simpelt tyveri og ikke indbrud, hvis din dør står åben.

»Har du haft indbrud gennem et åbent vindue, dækker din forsikring tyveriet som simpelt tyveri og ikke indbrud. Det betyder blandt andet, at smykker og kontanter ikke er dækket, hvis de bliver stjålet, og de står højt på tyvens ønskeliste,« siger Brian Wahl Olsen, direktør i Skadespartnerskaber og Forebyggelse hos Alm. Brand i en pressemeddelelse.

Alm. Brand har hvert år mange sager med indbrud, hvor tyvene har haft alt for let adgang, fordi døre og vinduer har stået på vid gab.

»Det er vigtigt, at dit hjem er forsvarligt aflåst, når du forlader det. Det vil sige, at alle udvendige døre skal være låst og vinduer helt lukkede. Også selvom det kan være rart at få luftet grundigt ud i soveværelset, mens du tager en kølig aftendukkert,« siger Brian Wahl Olsen.