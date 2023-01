Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Syd- og Sønderjyllands Politi modtager med mellemrum anmeldelser fra både mænd og kvinder, der bliver udsat for afpresning af kriminelle via sociale medier.

Fælles for en række af anmeldelserne er, at borgerne i første omgang er blevet lokket til at sende intime billeder af sig selv til en person, de har knyttet romantiske bånd med via sociale medier.

Dernæst bliver de afpresset for penge med truslen om, at de intime billeder bliver sendt til familie og venner, hvis de ikke betaler.

Da metoden går igen i mange anmeldelser, så har politikredsen besluttet at sende en advarsel ud.

»Denne type kriminalitet rammer bredt, også bredere end mange umiddelbart forestiller sig. Det er personer i alle aldersgrupper, der bliver ramt. Vi har sager med unge kvinder, men også med for eksempel midaldrende mænd,« forklarer lederen af Syd- og Sønderjyllands Politis Forebyggelsesenhed, vicepolitiinspektør Jacob Rindom.

Jacob Rindom forklarer, at den type sager desværre ofte kan være vanskelige at efterforske, fordi de digitale spor, der skal føre tilbage til gerningsmanden, ofte ender blindt.

Så har man først betalt, er det yderst vanskeligt at få bragt pengene tilbage igen, ligesom gerningsmanden er svær at identificere.

Her er fem gode råd fra politiet: