Nordsjællands Politi advarer i øjeblikket om såkaldte 'listetyve' i sommervarmen.

De skyhøje grader indbyder til, at man åbner døre og vinduer, så der bliver luftet ud i hjemmet, men det kan også have en negativ effekt.

Åbnede vinduer og døre lokker nemlig tyve til at liste ind i folks boliger, selvom der er folk hjemme.

»Det er meget uforskammet at liste ind i et andet menneskes bolig for at stjæle, og det gør det ikke bedre, at der endda er nogen hjemme. Forhåbentlig kan vi med denne advarsel medvirke til, at færre bliver udsat for det,« fortæller politiinspektør Carsten Spliid fra Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Derfor opfordrer politikredsen borgerne til at låse døre og sikre vinduer, uanset om man er hjemme eller ej.

Et eksempel på en listetyv fandt sted torsdag, da politiet fik en anmeldelse fra en mand. Mens han var i bad midt på dagen, havde et par tyve listet ind i hjemmet og stjålet flere computere og en mobiltelefon.



