Svigermor skriver pludselig på Messenger og påstår, at hun har glemt dit telefonnummer.

Tøv en kende, før du svarer.

Uanset hvilket forhold du har til din bedre halvdels mor, så er der nemlig al mulig grund til at være på vagt.

Og det er ikke fordi, du ellers risikerer at få svigermor til kaffe hver søndag.

Du kan nemlig være på vej til at blive fuppet af udspekulerede svindlere.

Politiet advarer om en ny type snyd på nettet, hvor du bliver fuppet af en person, som udgiver sig for at være én af dine nærmeste.

Gerningsmændene hacker dine venner eller nogle fra din familie og udgiver sig for at være én, du kender.

»'Hej, hvad er det nu, dit nummer er?' Sådan starter et svindelnummer på Messenger, hvor svindlere prøver at få dig til at udlevere personlige oplysninger via din vens (hackede) profil ved at lokke med en gevinst,« lyder advarslen fra Nordjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politiet er beskederne ofte ledsaget med et løfte om, at du har vundet et pænt kontant beløb.

”Hej, hvad er det nu, dit nummer er?” Sådan starter et svindelnummer på Messenger, hvor svindlere prøver at få dig til at udlevere personlige oplysninger via din vens (hackede) profil ved at lokke med en gevinst.

Udlevér ALDRIG dit MitID eller kodeord til andre.#politidk #itkrim pic.twitter.com/GinJ7njrtM — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 21, 2023

Desværre er det for godt til at være sandt.

»Udlever ALDRIG dit MitID eller kodeord til andre,« lyder det gode råd fra politiet.

I begyndelsen af marts fortalte sangerinden Hilda Heick til B.T., hvordan hun havde fået hacket sin konto på Instagram.

Hackeren forlangte at få 7.000 kroner for at få profilen tilbage.

I den forbindelse opfordrer hun alle, der fik mystiske beskeder fra hende, til at lade være med at klikke på noget:

»Hvis man klikker på linket, bliver man hacket. Så hold nallerne væk!«