Han har narret mange penge fra ældre mennesker fem gange inden for ret kort tid.

Derfor går Nordjyllands Politi på Twitter nu ud og advarer mod en gerningsmand.

Det er en række ældre mennesker i områderne omkring Hadsund og Mariager, der er blevet franarret penge.

Manden har via de ældre menneskers hævekort fået fat i beløb på op til 15.000 kroner, inden kortene blev spærret.

Han har typisk præsenteret sig som værende fra banken. Først ringer han til dem, og så opsøger han dem i deres hjem, hvor han har fået udleveret deres hævekort.

Politikommissær Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi siger:

»Det er forkasteligt at udnytte menneskers gode tro på den her måde og så stjæle deres sparepenge. Vi efterforsker disse forbrydelser grundigt, så vi kan finde frem til den skyldige og indlede strafforfølgning af pågældende.«

Han kommer med en advarsel til de ældre medborgere:

»Vi vil gerne advare borgere om, at disse bedragere har meget gode talegaver: Selvom de virker meget overbevisende, så skal man ikke udlevere sine personlige oplysninger, bankkort og koder – hverken når de ringer eller møder fysisk op. Og ham vi har at gøre med her virker veltalende, venlig og snedig.«

Ofrene for svindelnummeret har alle forklaret, at personen som opsøgte dem, var en mand, brunlig i huden, 20-30 år, cirka 170 cm høj og kraftig af bygning.

Hvis man har været udsat for svindel eller har oplysninger til sagen, så bedes man anmelde det til Nordjyllands Politi på telefon 114.