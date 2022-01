Intet mindre end syv personer har Østjyllands Politi måtte have fat i, da de har begået indbrud og tyverier det seneste døgn.

Og det får nu politiet til at komme med en advarsel.

De oplever nemlig flere indbrud end sædvanligt for tiden.

Politiet opfordrer til at være opmærksom og få sikret sit hjem så godt som muligt.

Det skriver politiet i døgnrapporten.

Det var en 35-årig mand, der hjalp politiet på vej til fire af de formodede gerningsmænd.

Den 35-årige havde nemlig overrasket de fire indbrudstyve på sin grund i Skæring natten til mandag ved 04-tiden, men da politiet ankom, var personerne netop kørt fra stedet.

Betjentene spottede dog bilen kort efter, da den kom kørende imod dem på Skæring Sandager.

Patruljen standsede bilen, hvori der sad fire udenlandske person, der kom med divergerende forklaringer om, hvorfor de kørte rundt i området midt om natten.

Til sidste erkendte den ene af dem dog, at de var kørt ud for at se, om de kunne stjæle nogle cykler eller andet, som de kunne få penge for.

Og under ransagningen blev der da også fundet flere genstande, som kunne underbygge mistanken om, at de fire personer ikke bare var taget på sightseeing.

De fire personer er alle blevet anholdt og sigtet for tyveri. De blev efterfølgende kørt til politigården med henblik på at fastlægge deres identitet.

Antallet af danskere, der får ubudne gæster på besøg, er ellers faldet markant.

Danmarks Statistik har netop opgjort tal, der viser, at vi skal 50 år tilbage i tiden for at se samme lave indbrudsniveau.

Aarhus er en af de kommer, hvor der er sket en tydelig nedgang i antallet af indbrud – men lige i øjeblikket, kan aarhusianerne altså ikke glæde sig over den tendens.