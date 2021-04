Nordjyllands Politi kommer med en tydelig advarsel.

'Oplys intet til manden,' lyder det.

Det sker, fordi flere borgere har anmeldt, at de er blevet ringet op af en mand, der har udgivet sig for at være fra netop Nordjyllands Politi – det kan endda fremstå som om, at opkaldet kommer fra et telefonnummer tilhørende Aalborg Politigård: 96301448.

I samtalen har manden bedt om folks CPR-numre, NemID-login eller kortnummer på dankort.

'Det ville vi aldrig gøre,' lyder det fra Nordjyllands Politi.

Og det kunne lyde som en fremgangsmetode, som en eller flere svindlere har set sig lun på.

Så sent som tirsdag advarede Sydøstjyllands Politi om, at et lignende fupnummer blev forsøgt af en mand, der udgav sig for at være en betjent herfra ved at benytte sig at telefonnummeret 76241448 – og 1448 er er altså slutcifre på flere telefonnumre til politistationer rundtomkring i landet.

Tilbage i marts var det så Fyns Politi, der bad borgere om at være opmærksom på opkald fra en mand, der udgav sig fra at være fra 'Assens Politi' og brugte nummeret 64711448, der tidligere har hørt til en politistation i Assens.

I begyndelsen at marts var det Midt- og Vestjyllands Politi, der på kort tid havde fået mange henvendelser fra danskere i hele landet, der var blevet ringet op af en mand, der udgav sig for at være fra 'Midt- og Vestjyllands Politi' eller 'politiet i Holstebro'. Også i dette tilfælde har han brugt et politilignende telefonnummer, 96101448, hvilket tidligere var det direkte nummer til netop Midt- og Vestjyllands Politi.

»Budskabet fra os er, at der er ingen fra politiet, der ville ringe og bede om at få personlige oplysninger over telefonen. Det ville øvrige myndigheder heller ikke gøre,« sagde politikommissær Peder Christensen i den forbindelse.